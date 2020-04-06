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Как выбрать отель: полезные советы туристам

Написано Андрей , 03 Сентябрь 2020 · 50 Просмотров

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Залогом отличного отпуска для каждого отдыхающего является выбранный удачным образом отель. Многообразие предложений от туроператоров может запутать даже опытного путешественника. Как выбрать самый оптимальный для себя вариант и не прогадать? Давайте попробуем разобраться.

Основные критерии выбора

Первым делом необходимо определиться с собственными пожеланиями и финансовыми возможностями, ведь именно от них в большей части будет зависеть выбор. Задайте себе следующие вопросы и запишите ответы на бумаге:
  • Сколько средств я могу выделить на отпуск?
  • Какой вид отдыха мне ближе?
  • С кем я хочу отправиться в отпуск, будут ли в компании дети?
  • Необходимо ли мне питание в отеле и наличие дополнительных услуг?
Определившись с суммой бюджета, большинство вариантов можно будет сразу откинуть (это либо слишком дорогие отели, либо неподходящие эконом-класса). Если вы любитель активного отдыха, то тратить деньги на фешенебельный отель не стоит, ведь большую часть времени вы будете проводить на прогулках и экскурсиях.

Если планируется семейный отдых с детьми, то стоит обратить внимание на оснащение отеля детскими площадками, мини-бассейнами и игровыми комнатами, наличие аниматоров. Важным условием становится наличие детского меню в ресторане отеля и возможность заказать детский стульчик к столу, а также воспользоваться услугами радио-няни.

При желании получать полноценное питание в течение дня следует выбрать отель по системе «все включено», что выльется в дополнительные расходы при заказе такого тура.

Как ориентироваться в звездности отеля?

1*-3* — отели с минимальным сервисом, подходят для ночевки. Номера имеют скромное оснащение, но и оплата за них небольшая.

4* и 5* — это практически равноправные отели, разница может быть лишь в размерах прилегающей территории и количестве дополнительных услуг. В 5* отеле пожелания туристов должны выполняться персоналом быстро, ведь за такой улучшенный комфорт они немало заплатили.

6* и 7*- отели такого класса можно встретить, пожалуй, лишь в ОАЭ: интерьеры номеров буквально позолочены, имеются посадочные площадки для вертолетов, огромные корты для игры в теннис и другие королевские условия.

Подобрать самостоятельно отель можно с помощью различных тематических интернет ресурсов, где подробно описаны отели разных стран мира. Рекомендую ознакомиться так же с информацией на канале https://zen.yandex.ru/travelgide_ru, либо обратиться в турагентство, где при желании будет возможно приобрести дополнительный пакет услуг для полноценного отдыха.




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